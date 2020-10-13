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13 октября 2020, вторник, 22:47 24
Кабмин 2020-10-13T23:15:02+03:00
Українські Новини
Пожары в Луганской области. Кабмин выделил почти 200 млн гривен на помощь пострадавшим

Пожары в Луганской области. Кабмин выделил почти 200 млн гривен на помощь пострадавшим

Анна Рудык
Кабмин, Пожары, Пострадавшие в пожаре, Пожары в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

Кабинет Министров выделил 185 млн гривен из резервного фонда госбюджета на оказание помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области в конце сентября - начале октября.

Соответствующее распоряжение принято на внеочередном заседании во вторник, передают Українськi Новини.

Деньги выделят на предоставление материальной помощи: по 200 тыс. гривен - семьям погибших на каждого погибшего члена семьи; 50 тыс. гривен - каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы; 30 тыс. гривен - пострадавшим, получившим травмы средней тяжести; 20 тыс. гривен - пострадавшим, которые получили легкие травмы.

Также будут выделены денежные средства на обеспечение надлежащих условий проживания пострадавшего населения: по 300 тыс. гривен - семьям, чье жилье было полностью разрушено, 50 тыс. гривен - на  ремонт жилья, разрушенного частично.

Кроме того, Кабмин выделил 95 млн гривен из резервного фонда госбюджета Министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на реализацию мер по ликвидации последствий пожара в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новинимасштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября.

Кроме того, из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек.

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Пожары в Луганской области. Кабмин выделил почти 200 млн гривен на помощь пострадавшим
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