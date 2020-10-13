Чилдрен Кинофест объявляет пятый конкурс детских фильмов

Фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" объявляет Пятый конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми. К участию принимаются ленты, созданные молодыми людьми в возрасте от 7 до 14 лет. Двадцать фильмов-финалистов будут показаны в городах-участниках фестиваля, а победители получат награды.

Об этом сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик".

В этом году конкурс меняет правила и сосредотачивается на отборе исключительно художественных фильмов. Также введено деление на игровые фильмы и анимацию – для каждой из этих категорий вводятся отдельные денежные призы. Это позволит конкурсу представить зрителям и жюри вдвое больше работ молодых авторов, а также объявить больше победителей.

К участию в конкурсе принимаются фильмы продолжительностью от 1 до 8 минут, без жанровых и тематических ограничений. Для подачи работы на конкурс нужно загрузить готовое видео на один из бесплатных онлайн-сервисов и заполнить заявку на сайте.

Прием заявок открыт с 12 октября 2020 года до 4 мая 2021 года включительно. Каждый участник может подать на конкурс до 5 работ. Двадцатка финалистов, выбранная селекционной комиссией, будет объявлена 19 мая 2021 года.

Двадцать фильмов-финалистов покажут в городах-участниках фестиваля в рамках VІІІ "Чилдрен Кинофеста".

6 июня 2021 года во время Церемонии закрытия фестиваля с участием юных авторов фильмов будут названы победители конкурса. Автор лучшего украинского детского фильма получит почетный диплом и награду в размере 15 000 грн., приз зрительских симпатий составит 8000 грн., а создатели лучших детских игровых и анимационных фильмов в категориях 7-10 и 11-14 лет будут награждены дипломами и получат по 4000 грн.

В 2019-2020 годах в рамках "Чилдрен Кинофеста" в четвертый раз состоялся конкурс фильмов, снятых детьми. К участию в конкурсе было подано более 220 заявок со всей Украины, а победителем стал фильм "Созвездие Единорога" 14-летней Влады Березанской из Фастова о влиянии социальных сетей на современных подростков.

В 2020 году в связи с пандемией фестиваль кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" впервые состоялся онлайн: на бесплатные показы зарегистрировалось более 20 000 зрителей.

8-й "Чилдрен Кинофест" состоится с 28 мая по 6 июня 2021 года. Событие проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.



Как сообщали Українські Новини, в Украине прошел VII Чилдрен Кинофест с бесплатными показами фильмов.



Ранее почетным послом Чилдрен Кинофест 2020 стал фронтмен группы "Бумбокс".

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