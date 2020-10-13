Чілдрен Кінофест оголошує п'ятий конкурс дитячих фільмів

Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" оголошує П'ятий конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. До участі приймаються стрічки, створені молодими людьми у віці від 7 до 14 років. Двадцять фільмів-фіналістів будуть показані в містах-учасниках фестивалю, а переможці отримають нагороди.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Артхаус Трафік".

Цьогоріч конкурс змінює правила та зосереджується на відборі виключно художніх фільмів. Також запроваджено поділ на ігрові фільми та анімацію – для кожної з цих категорій впроваджуються окремі грошові призи. Це дозволить конкурсу представити глядачам та журі вдвічі більше робіт молодих авторів, а також оголосити більше переможців.

До участі у конкурсі приймаються фільми тривалістю від 1 до 8 хвилин, без жанрових і тематичних обмежень. Для подачі роботи на конкурс потрібно завантажити готове відео на один із безкоштовних онлайн-сервісів і заповнити заявку на сайті.

Прийом заявок відкрито з 12 жовтня 2020 року до 4 травня 2021 року включно. Кожен учасник може подати на конкурс до 5 робіт. Двадцятка фіналістів, обрана селективною комісією, буде оголошена 19 травня 2021 року.

Двадцять фільмів-фіналістів покажуть у містах-учасниках фестивалю у рамках VІІІ "Чілдрен Кінофесту".

6 червня 2021 року під час Церемонії закриття фестивалю за участі юних авторів фільмів буде названо переможців конкурсу. Автор найкращого українського дитячого фільму отримає почесний диплом і нагороду в розмірі 15 000 грн., приз глядацьких симпатій складе 8 000 грн., а творці найкращих дитячих ігрових та анімаційних фільмів у категоріях 7-10 та 11-14 років, будуть нагороджені дипломами та отримають по 4 000 грн.

У 2019-2020 роках у рамках "Чілдрен Кінофесту" вчетверте відбувся конкурс фільмів, знятих дітьми. До участі у конкурсі було подано понад 220 заявок з усієї України, а переможцем став фільм "Сузір’я Єдинорога" 14-річної Влади Березанської з Фастова про вплив соціальних мереж на сучасних підлітків.

У 2020 році у зв'язку з пандемією фестиваль кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" вперше відбувся онлайн: на безкоштовні покази зареєструвалося понад 20 тисяч глядачів.

8-й "Чілдрен Кінофест" відбудеться з 28 травня по 6 червня 2021 року. Подія проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні пройшов VII Чілдрен Кінофест з безкоштовними показами фільмів.

Раніше почесним послом Чілдрен Кінофест 2020 став фронтмен гурту "Бумбокс".

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