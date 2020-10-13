В МОЗ не будут настаивать на полном "локдауне" в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на предстоящем заседании правительства будет просить о более жестких карантинных ограничениях из-за стремительного роста числа больных коронавирусом. Об этом в понедельник, 12 октября в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов. "Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна этого просто не выдержит. Прежде всего это запрет массовых мероприятий", - подчеркнул Степанов. Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в "красной зоне", а в "зеленой" позволить до 50 человек. "Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной зоне", если мы говорим про адаптивный карантин", - заявил Степанов. Как сообщали Українські новини, 13 октября Минздрав предложит Кабмину усиление карантинных мер в стране. Также Япония передаст Украине препарат от коронавируса в качестве гуманитарной помощи.