Надбавка за доступ к гостайне и командировочные: Кулеба заработал в сентябре 80 тыс. гривен

Заработная плата министра иностранных дел Дмитрия Кулебы за сентябрь составила 80,2 тыс. гривен, его заместителей - от 49,7 тыс. до 141 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 137 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин. Указано, что сумма средств, начисленная министру в сентябре составила 80 296 гривен. Из них должностной оклад Кулебы составил 30 016 гривен, надбавка за доступ к государственной тайне - 6 003 гривны, надбавка как эксперту по вопросам государственной тайны - 6 003 гривны, командировочные - 35 292 гривны и ограничение по размеру зарплат чиновников, установленное законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" - 2 981 гривну. Материальная помощь министру в сентябре не выплачивалась. Информации о фактически полученной сумме средств, полученной министром, не указано. Зарплата первого заместителя министра Эмине Джапаровой составила 59 533 гривны, заместителей Василия Боднара - 57 929 гривен, Евгения Енина - 141 074 гривны, Егору Божку зарплата не начислялась, Дмитрия Сеника - 49 757 гривен, госсекретаря Александра Банькова - 136 983 гривны. Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен). 4 марта Рада назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу вместо Вадима Пристайко.