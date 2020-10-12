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  • Овнам нельзя терять контроль над собой, а Водолеев ждет неожиданный подарок, — гороскоп от Глобы на сегодня
12 октября 2020, понедельник, 08:30 184
Lifestyle 2020-10-12T08:30:01+03:00
Українські Новини
Овнам нельзя терять контроль над собой, а Водолеев ждет неожиданный подарок, — гороскоп от Глобы на сегодня

Овнам нельзя терять контроль над собой, а Водолеев ждет неожиданный подарок, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на понедельник. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на понедельник. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье нужно было провести время наедине, чтобы разобраться со своими амбициями и чувствами, сегодня астролог прогнозирует спокойный и приятный день. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 12 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

В понедельник желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из Овнов слишком много сил и энергии.

Телец

В отношениях с другими у Тельцов будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Близнецы

Пришло благоприятное время, чтобы планировать путешествие или отдых. Есть шансы, что удастся забронировать билеты по очень выгодной цене.

Рак

У Раков пришло идеальное время для амурных дел. Одинокие представители знака могут смело отправляться на романтическое свидание. Звезды способствовать новым знакомствам.

Лев

Благоприятное время для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе. Львам звезды рекомендуют за решение финансовых вопросов в понедельник не браться.

Дева

Отбросьте лень и беритесь за дела – смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечтаний и замыслов.

Весы

Время удачный для покупок, переезда, финансовых операций, обновлений и изменений. Можете смело браться за новое – дела, работу, отношения.

Скорпион

День будет удачным для Скорпионов, которые имеют творческие профессии и хобби. Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день.

Стрелец

Ничего не бойтесь, если хотите добиться успеха, а этот день придаст решимости. Скорее всего в понедельник Стрельцам легко будет удаваться трезвое мышление, поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Козерог

Звезды рекомендуют провести немного времени в тишине и раздумьях. Так Козероги смогут восстановить силы и принять решения, необходимые для улучшения положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.

Водолей

День обещает быть спокойным и тихим, приятным исключением может стать неожиданный подарок. Любовь и сфера романтических отношений будет находиться под благоприятным влиянием звезд.

Рыбы

Рыбы должны быть осторожны в понедельник, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не торопитесь и не огорчайтесь, если окажется, что куда-нибудь опоздали.

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