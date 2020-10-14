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14 октября 2020, среда, 05:45 573
Общество 2020-10-14T07:15:04+03:00
Українські Новини
В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Валерия Драгомирова
МВД, Автомобиль, Регистрация автомобилей, Выдача номерных знаков
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

В то время, как в сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%, для украинцев хотят упростить процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков. Владелец авто сможет выбрать любые свободные комбинации для знаков, а не только те, которые есть в конкретном сервисном центре.

Такое нововведение инициирует Министерство внутренних дел. Для того, чтобы они вступили в силу, их должна одобрить Верховная Рада. Об этом заявил заместитель министра Сергей Гончаров, пишет "Сегодня". 

Что предлагают:

  • владелец автомобиля в сервисном центре МВД будет получать исключительно свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • номерной знак разрешат заказывать в любом месте, которое имеет право производить номера по государственному стандарту;
  • у владельца авто будет возможность зайти в "Электронный кабинет водителя", найти свободный номер и забронировать его.

"Инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", – сказал Гончаров.

Как сообщали Українські Новини, украинцев будут штрафовать за "модные" автономера.

Ранее украинцам начали приходить липовые штрафы за нарушение ПДД

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