В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

В то время, как в сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%, для украинцев хотят упростить процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков. Владелец авто сможет выбрать любые свободные комбинации для знаков, а не только те, которые есть в конкретном сервисном центре.Такое нововведение инициирует Министерство внутренних дел. Для того, чтобы они вступили в силу, их должна одобрить Верховная Рада. Об этом заявил заместитель министра Сергей Гончаров, пишет "Сегодня". Что предлагают: владелец автомобиля в сервисном центре МВД будет получать исключительно свидетельство о регистрации транспортного средства; номерной знак разрешат заказывать в любом месте, которое имеет право производить номера по государственному стандарту; у владельца авто будет возможность зайти в "Электронный кабинет водителя", найти свободный номер и забронировать его. "Инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", – сказал Гончаров.Как сообщали Українські Новини, украинцев будут штрафовать за "модные" автономера.Ранее украинцам начали приходить липовые штрафы за нарушение ПДД.