Липовые штрафы за нарушение ПДД стали приходить украинцам. Как не попасться на обман

В Украине появились мошенники, которые отправляют автомобилистам липовые штрафы за нарушение правил дорожного движения, в то время как в приложении "Дія" появился техпаспорт автомобиля и список штрафов за нарушение ПДД. О том, как не попасться на обман, сообщает Обозреватель.

Сообщается, что письма с уведомлениями о штрафах, которые являются липовыми, присылают людям прямо домой, и даже тем, кто не водит машину.

Письмо с несуществующим штрафом пришло в почтовой ящик киевлянки Валентине Андрияшко.

"Еще так удивилась, давно уже никто писем не присылал. Открываю, а там штраф за превышение скорости. Моя фамилия, мой адрес, только на машине я давно не езжу. При разводе с мужем авто досталось ему. Звоню бывшему мужу и сразу спрашиваю, чего, мол, штраф не оплатил, а мне прислали. Он говорит, что авто в ремонте уже пару недель. Посмотрел в специальном приложении, где фиксируют все штрафы, говорит, что там ничего нет. Странно", – передает ее слова Обозреватель.

Позже ей начали звонить коллекторы, угрожали что заберут квартиру. Женщина ответила, что обратится в полицию, и они перестали ей звонить.

Похожая история произошла с киевлянином Геннадием.

"Я сначала хотел заплатить, думал, что где-то нарушил, потому что у меня такое бывает. Но эта квитанция меня смутила. Залез в приложение о штрафах, там такого у меня нет. Выкинул бумажку, понял, что развод", – рассказывает он.

Позже ему также звонили неизвестные и угрожали, что передадут информацию о неуплате "штрафа" пограничникам, и его не выпустят за границу. Знакомый адвокат Геннадия сказал ему, что это обычные мошенники, и бояться не стоит.

Как не попасться на обман

В полиции заявили, что к ним обращались с похожей проблемой.

"К нам обращались водители, говорили, что им пришел штраф, однако в это время они были в другом месте. Таким образом, мы выявляли автомобили-двойники", – говорит пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

Но непосредственно с липовыми штрафами в полиции пока не разобрались.

Полицейские рекомендуют, перед оплатой любого штрафа, проверять его в базах.

Это можно сделать достаточно просто, например, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua, а также в приложении "Дія".

Адвокат Андрей Вареник советует обращаться в том случае, если вы оплатили штраф, который, как оказалось, вам прислали мошенники.

Если вам пришло письмо со штрафом, но в базах его нет, адвокат советует смело игнорировать это письмо – скорее всего, его прислали мошенники.

Как сообщали Українські новини, украинцев будут штрафовать за "модные" автономера.

Также за спам будут штрафовать на 8,5 тыс. гривен.

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