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09 октября 2020, пятница, 07:00 131
Общество 2020-10-09T07:00:01+03:00
Українські Новини
Липовые штрафы за нарушение ПДД стали приходить украинцам. Как не попасться на обман

Липовые штрафы за нарушение ПДД стали приходить украинцам. Как не попасться на обман

Александр Савич
Штрафы, Афера, ПДД, Обман, нарушение ПДД, штрафы за нарушение ПДД
Украинцам стали приходить письма с липовыми штрафами за нарушение ПДД
Украинцам стали приходить письма с липовыми штрафами за нарушение ПДД

В Украине появились мошенники, которые отправляют автомобилистам липовые штрафы за нарушение правил дорожного движения, в то время как в приложении "Дія" появился техпаспорт автомобиля и список штрафов за нарушение ПДД. О том, как не попасться на обман, сообщает Обозреватель.

Сообщается, что письма с уведомлениями о штрафах, которые являются липовыми, присылают людям прямо домой, и даже тем, кто не водит машину.

Письмо с несуществующим штрафом пришло в почтовой ящик киевлянки Валентине Андрияшко.

"Еще так удивилась, давно уже никто писем не присылал. Открываю, а там штраф за превышение скорости. Моя фамилия, мой адрес, только на машине я давно не езжу. При разводе с мужем авто досталось ему. Звоню бывшему мужу и сразу спрашиваю, чего, мол, штраф не оплатил, а мне прислали. Он говорит, что авто в ремонте уже пару недель. Посмотрел в специальном приложении, где фиксируют все штрафы, говорит, что там ничего нет. Странно", – передает ее слова Обозреватель.

Позже ей начали звонить коллекторы, угрожали что заберут квартиру. Женщина ответила, что обратится в полицию, и они перестали ей звонить.

Похожая история произошла с киевлянином Геннадием.

"Я сначала хотел заплатить, думал, что где-то нарушил, потому что у меня такое бывает. Но эта квитанция меня смутила. Залез в приложение о штрафах, там такого у меня нет. Выкинул бумажку, понял, что развод", – рассказывает он.

Позже ему также звонили неизвестные и угрожали, что передадут информацию о неуплате "штрафа" пограничникам, и его не выпустят за границу. Знакомый адвокат Геннадия сказал ему, что это обычные мошенники, и бояться не стоит.

Как не попасться на обман

В полиции заявили, что к ним обращались с похожей проблемой.

"К нам обращались водители, говорили, что им пришел штраф, однако в это время они были в другом месте. Таким образом, мы выявляли автомобили-двойники", – говорит пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

Но непосредственно с липовыми штрафами в полиции пока не разобрались.

Полицейские рекомендуют, перед оплатой любого штрафа, проверять его в базах.

Это можно сделать достаточно просто, например, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua, а также в приложении "Дія".

Адвокат Андрей Вареник советует обращаться в том случае, если вы оплатили штраф, который, как оказалось, вам прислали мошенники.

Если вам пришло письмо со штрафом, но в базах его нет, адвокат советует смело игнорировать это письмо – скорее всего, его прислали мошенники.

Как сообщали Українські новини, украинцев будут штрафовать за "модные" автономера.

Также за спам будут штрафовать на 8,5 тыс. гривен.

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