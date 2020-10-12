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12 октября 2020, понедельник, 19:44 14 Карта
Общество 2020-10-12T20:00:02+03:00
Українські Новини
На западе Украины резко испортится погода. Спасатели предупреждают о сильном дожде и ветре

На западе Украины резко испортится погода. Спасатели предупреждают о сильном дожде и ветре

Валерия Драгомирова
Карпаты, ГосЧС, Штормовой ветер, Дожди на Закарпатье, Сильный дождь
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как синоптики предупредили о тумане и ухудшении видимости на дорогах, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о сильном ветре в западных и юго-западных областях, а также  сильном дожде в Карпатах 13 октября.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"По данным Укргидрометцентра, днем 13 октября в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительный дождь", - говорится в нем.

Прогноз погоды в Украине 13 октября. Карта: Укргидрометцентр Прогноз погоды в Украине 13 октября. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українськi Новини, Гидрометцентр прогнозирует среднемесячную температуру +7…+12 в октябре, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах до 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Кроме того, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег. 

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

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