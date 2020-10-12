На западе Украины резко испортится погода. Спасатели предупреждают о сильном дожде и ветре

В то время, как синоптики предупредили о тумане и ухудшении видимости на дорогах, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о сильном ветре в западных и юго-западных областях, а также сильном дожде в Карпатах 13 октября.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"По данным Укргидрометцентра, днем 13 октября в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительный дождь", - говорится в нем.

Прогноз погоды в Украине 13 октября. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українськi Новини, Гидрометцентр прогнозирует среднемесячную температуру +7…+12 в октябре, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах до 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.



Кроме того, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег.



Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости