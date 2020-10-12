На заході України різко зіпсується погода. Рятувальники попереджають про сильний дощ та вітер

Тоді як синоптики попередили про туман і погіршення видимості на дорогах , Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про сильний вітер у західних і південно-західних областях, а також сильний дощ в Карпатах 13 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 13 жовтня в західних і південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатському регіоні значний дощ", — йдеться в ньому.

Прогноз погоди в Україні 13 жовтня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, Гідрометцентр прогнозує середньомісячну температуру +7 ... +12 в жовтні, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, у Карпатах до 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.



Крім того, справжньою метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми буде спостерігатися і в період з 10 по 18 жовтня. Лише в деяких регіонах можливі невеликі заморозки, а в Карпатах — сніг.



Раніше народний синоптик дав докладний прогноз погоди на жовтень.

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