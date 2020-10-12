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12 жовтня 2020, понеділок, 19:44 9 Карта
Суспільство 2020-10-12T21:00:02+03:00
Українські Новини
На заході України різко зіпсується погода. Рятувальники попереджають про сильний дощ та вітер

На заході України різко зіпсується погода. Рятувальники попереджають про сильний дощ та вітер

Валерия Драгомирова
Погода, Негода, синоптики, Прогноз погоди, Гідрометцентр, Західна Україна
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Тоді як синоптики попередили про туман і погіршення видимості на дорогах, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про сильний вітер у західних і південно-західних областях, а також сильний дощ в Карпатах 13 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 13 жовтня в західних і південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатському регіоні значний дощ", — йдеться в ньому.

Прогноз погоди в Україні 13 жовтня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди в Україні 13 жовтня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, Гідрометцентр прогнозує середньомісячну температуру +7 ... +12 в жовтні, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, у Карпатах до 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Крім того, справжньою метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми буде спостерігатися і в період з 10 по 18 жовтня. Лише в деяких регіонах можливі невеликі заморозки, а в Карпатах — сніг. 

Раніше народний синоптик дав докладний прогноз погоди на жовтень.

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