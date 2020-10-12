Одесская гимназия увольняет учительницу из-за травли ученицы за украинский язык

Одесская гимназия №4 решила уволить учительницу рисования Раису Пирогову, которая отчитала ученицу за то, что та ответила ей на украинском языке.

Об этом директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Директором (гимназии) принято решение об увольнении по ст. 41, п. 3 (Кодекса законов о труде) "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Сейчас ожидается издание соответствующего приказа. С обращением в компетентные органы", - написала Буйневич.

Она считает поведение учителя несовместимым с работой в учебном заведении.

Инцидент стал публичным после того, как в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS" была опубликована аудиозапись разговора учительницы с девочкой.

На записи можно услышать, как учительница заявила, что девочка ставит себя выше всех из-за того, что общается на украинском, после чего ученица начала плакать, а педагог принялась ее успокаивать.

Как сообщали Українськi Новини, 73,4% опрошенных в августе социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива считают родным украинский язык, а 22% - русский.

Дома на украинском языке разговаривают 61% украинцев.

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