В Одесі звільнили вчительку гімназії, яка сварила дитину за українську мову

Одеська гімназія №4 вирішила звільнити вчительку малювання Раїсу Пирогову, яка відчитала ученицю за те, що та відповіла їй українською мовою, яку більшість українців вважають важливим елементом незалежності .

Про це директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневіч повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Директором (гімназії) прийнято рішення про звільнення за ст. 41, п. 3 (Кодексу законів про працю)" вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням цієї роботи". Зараз очікується видання відповідного наказу. Зі зверненням в компетентні органи", - написала Буйневич.

Вона вважає поведінку вчителя несумісною з роботою в навчальному закладі.

Інцидент став публічним після того, як в Facebook-спільноті "Батька SOS" було опубліковано аудіозапис розмови вчительки з дівчинкою.

На записі можна почути, як вчителька заявила, що дівчинка ставить себе вище всіх через те, що спілкується українською, після чого учениця почала плакати, а педагог почала її заспокоювати.

Як повідомляли Українськi Новини, 73,4% опитаних в серпні соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва вважають рідною українську мову, а 22% - російську.

Будинки українською мовою розмовляють 61% українців.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини