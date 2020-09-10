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10 сентября 2020, четверг, 23:08 797
Политика 2020-09-11T00:08:13+03:00
Українські Новини
Каждый четвертый гражданин Украины не считает украинский язык важным элементом независимости

Каждый четвертый гражданин Украины не считает украинский язык важным элементом независимости

Ольга Фандорина
Независимость, Украинский язык, Центр Разумкова, Демократические инициативы
Украинский язык. Фото: zn.ua
Украинский язык. Фото: zn.ua

72% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины, 25% - нет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, по их мнению, является ли украинский язык важным атрибутом независимости Украины.

42,9% ответили, что безусловно да, 28,7% - скорее, да, 13% - скорее, нет, 11,7% - точно нет, 3,7% - сложно ответить.

Таким образом, 24,7% опрошеных не считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины.

97% респондентов, считающих украинский язык важным атрибутом независимости Украины, из западных областей, 77% - из центра, 49% несогласных с этим утверждением - с востока, 33% - с юга.

20% респондентов считают проблемы развития украинского языка первоочередными, 44% - важными проблемами, хотя и признают, что страна имеет более насущные потребности, 33% - второстепенными.

В западных областях больше всего тех, кто считает эти проблемы первоочередными (42%), а в восточных областях преобладает восприятие проблем развития языка как второстепенных (55%).

Опрос проводился с 14 по 19 августа среди 2 тыс. совершеннолетних жителей всех регионов (кроме оккупированного Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой области) методом личного формализованного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

Ранее Українські Новини сообщали, в Раде зарегистрировали законопроект №2362, который предлагает продолжить обучение в школах на русском языке до сентября 2023 года.

 Дома на украинском языке разговаривают 61% украинцев.

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