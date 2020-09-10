Каждый четвертый гражданин Украины не считает украинский язык важным элементом независимости

72% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины, 25% - нет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, по их мнению, является ли украинский язык важным атрибутом независимости Украины.

42,9% ответили, что безусловно да, 28,7% - скорее, да, 13% - скорее, нет, 11,7% - точно нет, 3,7% - сложно ответить.

Таким образом, 24,7% опрошеных не считают украинский язык важным атрибутом независимости Украины.

97% респондентов, считающих украинский язык важным атрибутом независимости Украины, из западных областей, 77% - из центра, 49% несогласных с этим утверждением - с востока, 33% - с юга.

20% респондентов считают проблемы развития украинского языка первоочередными, 44% - важными проблемами, хотя и признают, что страна имеет более насущные потребности, 33% - второстепенными.

В западных областях больше всего тех, кто считает эти проблемы первоочередными (42%), а в восточных областях преобладает восприятие проблем развития языка как второстепенных (55%).

Опрос проводился с 14 по 19 августа среди 2 тыс. совершеннолетних жителей всех регионов (кроме оккупированного Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой области) методом личного формализованного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

Ранее Українські Новини сообщали, в Раде зарегистрировали законопроект №2362, который предлагает продолжить обучение в школах на русском языке до сентября 2023 года.

Дома на украинском языке разговаривают 61% украинцев.

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