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  • Больше четверти украинцев находятся за чертой бедности, — омбудсмен Денисова
08 октября 2020, четверг, 23:56 181
Экономика 2020-10-09T00:15:08+03:00
Українські Новини
Больше четверти украинцев находятся за чертой бедности, — омбудсмен Денисова

Больше четверти украинцев находятся за чертой бедности, — омбудсмен Денисова

Кира Молчанова
Бедность, Людмила Денисова, Черта бедности, Уровень бедности
Монеты.
Монеты.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что более четверти населения Украины находится за чертой бедности.

 Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, ссылаясь на доклад Денисовой на ежегодном Социальном форуме Совета ООН по правам человека в Женеве (Швейцария), передают Українські Новини.

 "Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", - отметила Денисова.

 В докладе она отметила, что прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на человека в месяц, минимальная зарплата - 176 долларов.

 По ее словам, в Украине на 24% выросла задолженность по выплате зарплат, сейчас долг составляет 200 млн долларов.

 Денисова подчеркнула, что неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста, пенсию на уровне черты монетарной бедности или ниже получают около 80% украинских пенсионеров.

 Омбудсмен отметила, что проблема бедности в Украине усилилась в условиях пандемии коронавируса.

 "Проблема бедности усилилась в условиях пандемии COVID-19 ростом уровня нищеты и безработицы, отсутствием надлежащего социального обеспечения лиц с инвалидностью и малообеспеченных граждан, ограничением доступа к дистанционному онлайн-обучению большинства детей из малообеспеченных семей", - сказала она.

 По ее словам, опасность распространения коронавируса провоцирует дискриминацию в обществе и становится причиной вражды в отношении ромов, внутренне перемещенных лиц, представителей ЛГБТ-сообщества и трудовых мигрантов.

 Она выразила уверенность, что во время пандемии права человека не должны приобретать второстепенное значение, а государственная политика должна быть направлена прежде всего на защиту наиболее уязвимых групп населения.

 Как сообщали Українськi Новини, Министерство социальной политики прогнозирует рост уровня бедности в Украине на 6,5 процентных пункта до 45% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

По состоянию на 31 августа Государственный центр занятости зарегистрировал более 444 тыс. безработных украинских граждан.

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