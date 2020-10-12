В Чернобыльской зоне отчуждения отремонтируют дороги

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" приняло на баланс дороги в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передают Українські Новини.

Согласно сообщению, 220 км дорог в Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службе автомобильных дорог в Киевской области.

"В этом году на баланс "Укравтодора" было принято несколько важных объектов... Ключевой принцип – это действительно должны быть объекты государственного значения, которые на этом этапе являются большим финансовым вызовом для местной власти. В случае с дорогами в зоне отчуждения мы планируем их обновление за 2021-2023 годы. До трагедии эти дороги были частью международных маршрутов, сейчас они будут обеспечивать, в первую очередь, туристические нужды", - сообщил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Также сообщается, что в скором времени начнется комиссионное исследование состояния дорог на основе которого, с учетом приоритетности маршрутов, и будут распределены приоритеты по проведению ремонтов.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин выделил "Укравтодору" 35 млрд гривен из 66 млрд распределенных средств Фонда борьбы с COVID-19.

Чернобыльская зона расположена в Полесском и Ивановском районе Киевской области, добраться туда можно по дороге Р-02 "Киев - Иванков - Овруч".

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