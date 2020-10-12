У Чорнобильській зоні відчуження відремонтують дороги

Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" прийняло на баланс дороги в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 220 км доріг у Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Службі автомобільних доріг у Київській області.

"У цьому році на баланс "Укравтодору" було прийнято кілька важливих об'єктів... Ключовий принцип - це дійсно повинні бути об'єкти державного значення, які на цьому етапі є великим фінансовим викликом для місцевої влади. У випадку з дорогами в зоні відчуження ми плануємо їх оновлення за 2021-2023 роки. До трагедії ці дороги були частиною міжнародних маршрутів, зараз вони будуть забезпечувати, в першу чергу, туристичні потреби ", - повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Також повідомляється, що незабаром почнеться комісійне дослідження стану доріг на основі якого, з урахуванням пріоритетності маршрутів, і будуть розподілені пріоритети щодо проведення ремонтів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділив "Укравтодору" 35 млрд гривень з 6 6 млрд розподілених коштів Фонду боротьби з COVID-19.

Чорнобильська зона розташована в Поліському та Іванівському районі Київської області, дістатися туди можна по дорозі Р-02 "Київ - Іванків - Овруч".

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