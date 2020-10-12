На выборах в горсовет Днипра лидируют "Пропозиція", ОПЗЖ и "Слуга народа", — опрос

26,5% жителей Днипра, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Днипровский городской совет проголосовали бы за партию "Пропозиція", 16,9% - за партию "Оппозиционная платформа – За життя", 13,4% - за "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 11,6% респондентов готовы проголосовать за партию "Общественная сила", 8,1% - за "Блок Александра Вилкула "Украинская перспектива", 7,1% - за "Европейскую солидарность", 3,6% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 5,8% - за "Партию Шария", 2,3% - за "Голос".

За другие партии проголосовали бы менее 2% опрошенных.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Днепропетровской области и 400 жителей Днипра методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Днипра и 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах в Днепропетровский облсовет лидирует ОПЗЖ.

Кроме того, на выборах мэра Днипра лидируют Филатов, Краснов и Вилкул.

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