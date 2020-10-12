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12 октября 2020, понедельник, 14:53 510
Выборы 2020-10-12T15:45:02+03:00
Українські Новини
На выборах в Днепропетровский облсовет лидирует ОПЗЖ

На выборах в Днепропетровский облсовет лидирует ОПЗЖ

Надежда Комендантова
Выборы, Днепропетровская ОГА, Местные выборы-2020, выборы-2020
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

В то время как на выборах мэра Днипра лидируют Филатов, Краснов и Вилкул, 23,7% жителей Днепропетровской области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Днепропетровский областной совет проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За життя", 16,2% - за "Слугу народа", 12,9% - за Блок Вилкула "Украинская перспектива".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 9,1% респондентов проголосовали бы за "Пропозицію", 7,9% за "Европейскую солидарность", 6,8% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 5,3% - за "Партию Шария", 3,9% - за "Гражданскую силу", 2,9% - за "Команду Днипро".

Другие партии набрали бы менее 2% голосов.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Днепропетровской области и 400 жителей Днипро методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Днипра и 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, 25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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