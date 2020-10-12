На выбора мэра Днипра лидируют Филатов, Краснов и Вилкул, — опрос

48,9% жителей Днипра, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах мэра проголосовали бы за действующего мэра города Бориса Филатова (партия "Пропозиция"), 13,8% - за бывшего секретаря горсовета Загида Краснова ("Общественная сила"), 11,7% - за бывшего вице-премьер-министра, экс-депутата Рады Александра Вилкула (Блок Вилкула "Украинская перспектива").

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

9,8% респондентов отдали бы свой голос за Юрия Никитина ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), 7,4% опрошенных выбрали бы Сергея Риженко от "Слуги народа", 2,5% - самовидвиженца Ивана Куличенко 2% - Виталия Мархасина ("Партия Шария").

За других кандидатов проголосовали бы менее 2% опрошенных.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Днепропетровской области и 400 жителей Днипра методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для города и 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, 23,7% жителей Днепропетровской области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Днепропетровский областной совет проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За життя", 16,2% - за "Слугу народа", 12,9% - за Блок Вилкула "Украинская перспектива".

25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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