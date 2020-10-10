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10 октября 2020, суббота, 09:00 292
Общество 2020-10-10T10:15:01+03:00
Українські Новини
В Харькове произошел пожар в жилом доме. Один человек погиб

В Харькове произошел пожар в жилом доме. Один человек погиб

Елена Новикова
Пожар, ГосЧС, погибший в пожаре, Пожар в многоэтажке, пожар в Харькове
Ликвидация пожара. Фото: pixabay
Ликвидация пожара. Фото: pixabay

В пятницу, 9 октября, в Харькове по улице Чеботарская, 49 в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар, который позже распространился на крышу, в то время, как ранее спасатели потушили пожар, возникший в старинном двухэтажном доме по улице Конторской. В результате погиб один человек, еще 17 эвакуировали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 октября в 15 час. 55 мин. в г. Харьков по ул. Чеботарская, 49 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на крышу, в результате которого погиб 1 человек", - говорится в нем.

В ходе тушения пожара спасен 1 человек и 17 выведены на свежий воздух

Отмечается, что в 20:15 подразделения ДСНС ликвидировали возгорание.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, в августе в Харькове в девятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Батицкого, 22 случился пожар в одной из квартир, в результате которого погиб один мужчина, а еще 13 человек эвакуировали.

Также 4 августа в городе Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке.

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