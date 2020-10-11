В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается

И пока в Украине в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло, спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).



"По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.

Что запрещается в течение пожароопасного периода:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют аномальную зиму с ледяными дождями.



Также народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости