В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается

И пока в Украине в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло, спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). "По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. Что запрещается в течение пожароопасного периода: посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы; сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях. Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют аномальную зиму с ледяными дождями. Также народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.