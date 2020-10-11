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11 октября 2020, воскресенье, 09:12 449
Общество 2020-10-11T09:12:03+03:00
Українські Новини
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается

Валерия Драгомирова
Пожароопасность, ГосЧС, Чрезвычайная пожарная опасность, Пожарная опасность в Украине
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

И пока в Украине в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло, спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской области. 

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). 

"По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. 

Что запрещается в течение пожароопасного периода:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют аномальную зиму с ледяными дождями. 

Также народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

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