подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 21:00 296 Карта
Общество 2020-10-12T21:45:01+03:00
Українські Новини
Половину Украины накроет непогода: в каких областях пройдут ливни с порывами ветра

Половину Украины накроет непогода: в каких областях пройдут ливни с порывами ветра

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на завтра
Непогода. Фото: news.pn
Непогода. Фото: news.pn

В то время как зима 2020-2021 года будет теплее, чем обычно, 13 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем существенный дождь, местами грозы, в Ривненской и Волынской областях небольшой дождь, в Тернопольской и Хмельницкой областях умеренный дождь; ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +14…+21 градус.

В Карпатах ночью без осадков, днем существенный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем существенный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса, в Житомирской области +16…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области днем небольшой дождь; ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса, в Винницкой области +16…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

Погода в Украине 13 октября.Погода в Украине 13 октября.

Напомним, первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

Больше новостей о: Погода Прогноз погода в Киеве погода в Украине Погода на завтра

Синоптики предупредили о тумане и ухудшении видимо...
Жару сменят заморозки со снегом: синоптики дали эк...
Идет атмосферный фронт с дождями и похолоданием: с...
Местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло. П...
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку"
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса
Новости
В Дании уничтожат 2,5 млн норок из-за вспышки Covid-19 на фермах 21:42
Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов отказался от апелляционной жалобы на арест 21:29
Половину Украины накроет непогода: в каких областях пройдут ливни с порывами ветра 21:00 Карта
Адвокатская монополия неудобна для власти и юридических лиц, — Коломиец 20:55
Депутаты Рады подали 2,5 тыс. поправок к проекту госбюджета-2021, — Железняк 20:33
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok