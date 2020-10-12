Половину Украины накроет непогода: в каких областях пройдут ливни с порывами ветра

В то время как зима 2020-2021 года будет теплее, чем обычно, 13 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем существенный дождь, местами грозы, в Ривненской и Волынской областях небольшой дождь, в Тернопольской и Хмельницкой областях умеренный дождь; ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +14…+21 градус.

В Карпатах ночью без осадков, днем существенный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем существенный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса, в Житомирской области +16…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области днем небольшой дождь; ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса, в Винницкой области +16…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

Погода в Украине 13 октября.

Напомним, первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

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