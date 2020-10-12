Гороскоп по картам Таро на неделю: каким знакам зодиака крупно повезет

В то время как Овны, Львы и Скорпионы столкнутся с трудностями в делах, Каждый из знаков Зодиака сможет добиться прекрасных результатов, если прислушается к советам карт Таро. Еженедельные прогнозы позволяют изменять судьбу и с легкостью преодолевать трудности, прислушиваясь к своей интуиции. Своевременные советы старших арканов позволят принимать взвешенные решения и обходить неприятности стороной, информирует Ukr.Media .

Подсказки старших арканов не только приоткрывают завесу тайны над будущим, но и помогают принимать правильные решения. Эксперты рекомендуют представителям зодиакальных созвездий очередной прогноз на неделю с 12 по 18 октября 2020 года, чтобы заранее узнать о том, какие события могут произойти в ближайшие семь дней, а также получить возможность управлять собственной судьбой.

Овен

Аркан "Башня" обещает Овнам изменения, которые начнутся в начале недели. По этой карте Овнам предстоит поменять мировоззрение, отказаться от иллюзий и пересмотреть планы на ближайшее время, чтобы не тратить силы на то, что уже устарело и не имеет значения.

По карте "Дьявол" Овнам нельзя забывать об осторожности. Перепады настроения могут стать причиной конфликтов и неприятностей, а значит, нельзя потакать сиюминутным прихотям и действовать сгоряча, не проверив информацию.

Карта "Повешенный" говорит Овнам о возможности исправить ошибки и неточности. В выходные дни Овны смогут еще раз пересмотреть планы, чтобы в будущем не тратить время на бесполезную работу по исправлению.

Тельцы

Аркан "Мир" обещает Тельцам гармоничный начало недели. По этой карте проблемы заканчиваются, и Тельцы смогут без труда преодолеть любые сложности на пути к личному счастью и процветанию.

"Дурак" в расписании - карта неожиданностей. За ней события не поддаются контролю, и Тельцам в середине недели принадлежит довериться судьбе. Через некоторое время станет понятна причина того, что происходит, и ситуацию удастся взять под свой контроль.

По карте "Иерофант" Тельцам стоит соблюдать правила, чтобы не оступиться и не стать жертвами обстоятельств, которые сложились. Аркан говорит о том, что мудрость и взвешенные решения позволят Тельцам справиться с любой работой и не упустить приятных перспектив.

Близнецы

По карте "Дурак" Близнецам не стоит бояться. Аркан говорит о том, что смелость и внимание к деталям будут вознаграждены, и Близнецы смогут достичь успехов, если перестанут тянуть и сомневаться.

Карта "Верховная жрица" указывает Близнецам на ситуацию, когда от них потребуется выдержка. С этого Аркана доверие предчувствием убережет близнецов от промахов и неприятностей как на работе, так и в личных отношениях.

Карта "Смерть" говорит о том, что в конце недели Близнецов ждет новый жизненный этап. С этого Аркана время поставить точку в некоторых делах, чтобы не лишать себя возможности начать что-то новое и захватывающее.

Рак

Аркан "Умеренность" в расписании - это совет придерживаться "золотой середины". Ракам с этого Аркана нужно сдерживать эмоции и стремиться к внутреннему равновесию. Обретение гармонии улучшит самочувствие и настроение, а также поможет найти выход из трудной ситуации.

Аркан "Маг" говорит о том, что Раки смогут достичь новых успехов и вершин, если примут инициативу в свои руки. По этой карте нельзя прятаться в тени окружения, иначе Раки могут лишиться перспективных возможностей.

Аркан "Дьявол" служит предостережением. По этой карте Раки могут стать заложниками собственной недальновидности, если будут потакать сиюминутным прихотям. Аркан обещает успехи лишь в том случае, если быть осторожными и не поддаваться на провокации.

Лев

Карта "Отшельник" символизирует для Львов временную изоляцию. С этого Аркана появляется возможность исправить прошлые ошибки, уединиться и восстановить силы, подумать о будущем и составить план действий.

Аркан "Луна" указывает на преодоление страхов, которые мешают воплотить в жизнь давно вынашиваемые планы. Карта говорит о том, что первый шаг будет главным испытанием, и его нужно сделать, если Львы не хотят и дальше «блуждать в темноте».

"Влюбленные" - карта выбора, который Львам предстоит сделать самостоятельно. Решения, принятые без спешки, будут самыми верными, если к тому же слушать свое сердце и не идти на поводу советчиков.

Дева

Аркан "Маг" обещает Девам отличное начало недели, когда они свободны выбирать любое направление. По этой карте успех приходит к тем, кто умеет не только усердно работать, но и подстраиваться под обстоятельства, с легкостью меняя планы.

Карта "Иерофант" в расписании символизирует путь добродетели и честности. По ней Девы смогут прийти к победе, если будут беспристрастно относиться ко всему, что происходит вокруг, и посвятят время действительно важным делам, не отвлекаясь на мелочи.

"Умеренность" - карта, призывает дев на выходных отказаться от импульсивных решений. Следуя золотой середины, Девы смогут прийти к долгожданной цели в разы быстрее.

Весы

По карте "Император" Весы смогут начать неделю с новым победам. Аркан обещает удачу в деловой среде, но для этого Весам важно сохранить хорошую репутацию и действовать обдуманно, чтобы не оступиться.

Аркан "Верховная жрица" указывает Весам на то, что в середине недели нельзя спешить. Ответственность и умение использовать интуицию помогут справиться с временными трудностями и привлечь в жизнь положительные изменения.

Карта "Правосудие" напоминает Весам о важности обдумывание каждого шага. По этой карте за каждый поступок Весы будут или вознаграждены, или наказаны. Совет Аркана - действовать честно, чтобы не заниматься работой над ошибками.

Скорпион

Карта "Повешенный" указывает Скорпионам на временное прекращение всех дел, не должна пугать или смущать. По этой карте в жизни приходят изменения, и для того, чтобы они были к лучшему, Скорпионам предстоит потренировать выдержку.

"Колесница" в расписании - карта действия. За ней Скорпионам нельзя размышлять и медлить. Активность и желание бороться за свое счастье помогут быстро справиться с работой и вскоре получить первую награду.

Карта "Иерофант" символизирует мудрость и настойчивость. За ней Скорпионы смогут добиться справедливости и поставить на место обидчиков, если будут действовать по совести и не станут идти на поводу разрушительных эмоций.

Стрелец

По карте "Отшельник" стрелки в начале недели должны привести чувства в гармонии, чтобы не стать заложниками собственной неосмотрительности. Аркан говорит о времени, когда перед решительным рывком нужно настроиться эмоционально, чтобы избежать неправильных решений.

"Влюбленные" в расписании - карта необходимого выбора, который поможет Стрельцам стать успешнее и привлечь в жизнь положительные изменения. Совет карты - не спешить и оценить обстановку, чтобы не зайти в тупик.

Аркан "Смерть" говорит о закономерные изменения, которые пройдут в выходные. По этой карте Стрельцы смогут подвести итоги, оставить за спиной отжившее прошлое и встать на пороге новых открытий.

Козерог

Аркан "Отшельник" говорит о необходимости "притормозить", чтобы еще раз оценить силы, которые понадобятся для запланированных дел. Карта говорит о благоприятном время, когда появляется возможность исключить ошибки и найти путь к счастью.

Карта "Солнце" символизирует победу и награду за приложенные ранее усилия. В середине недели в Козорог будет выбор: отправиться на непродолжительный отдых или начать новое дело, которое вскоре принесет хорошие дивиденды.

"Башня" в расписании - это разрушение и созидание одновременно. Козорог следует принять тот факт, что все выполнить невозможно. Им нужно определиться с конкретной целью, чтобы «выложиться по полной» и насладиться очередной победой.

Водолей

Карта "Императрица" символизирует не только женское начало, но и настоящую мудрость, присущую людям, способным на признание ошибок и стремление их исправить. Водолеям по этой карте предстоит найти личный путь к счастью, опираясь на свои лучшие качества.

"Луна" в расписании - карта, по которой Водолеям предстоит вступить в борьбу со своими страхами и опасениями. С этого Аркана блуждания в потемках не приведет к нужному результату, а значит, пришло время, когда нужна смелость, чтобы сделать первый шаг к счастью.

Аркан «Суд» говорит о возможности оставить прошлое позади, решив спорные вопросы и исправив ошибки. Успех ожидает тех, кто в конце недели завершит начатое и накопит силы для решительного рывка.

Рыбы

Карта "Императрица" указывает на необходимость вспомнить о своих желаниях и не терять времени с их воплощением в жизнь. Этот Аркан призывает Рыб к гармонии, что важно для душевного равновесия и налаживания отношений с близкими родственниками.

По карте "Повешенный" Рыбы могут зайти в тупик, если не станут прислушиваться к доводам разума. По этому поводу принятия решений должно быть обдуманным, иначе рыбы рискуют своей репутацией.

Аркан "Маг" обещает Рыбам успехи в той сфере жизни, которую они выбрали приоритетной. По этой карте появляется возможность достичь новых высот в карьере, наладить личную жизнь, разобраться с финансовыми трудностями.

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