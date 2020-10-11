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  • У Скорпионов отступит финансовый кризис, а Рыб ждут перемены, — гороскоп от Глобы на сегодня
11 октября 2020, воскресенье, 08:30 266
Lifestyle 2020-10-11T08:30:01+03:00
Українські Новини
У Скорпионов отступит финансовый кризис, а Рыб ждут перемены, — гороскоп от Глобы на сегодня

У Скорпионов отступит финансовый кризис, а Рыб ждут перемены, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на воскресенье от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на воскресенье от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в субботу стоило подвести итоги дел и расставить приоритеты, сегодня астролог советует провести время наедине, чтобы разобраться со своими амбициями и чувствами. Подробным астрологическим прогнозом на воскресенье, 11 октября, поделился Павел Глоба.

Овен

Вокруг Овнов будут разворачиваться события, которые не сильно им понравятся. Постарайтесь извлечь из них выгоду. Астролог считает, что все будет не так уж плохо.

Телец

Астролог обещает Тельцам удачу как в материальных, так и в любовных делах. Поэтому не теряйте времени, настраивайтесь на замечательный день прямо сейчас.

Близнецы

Близнецам стоит найти время и для себя, и для неотложных дел. Сделайте перечень задач на день и выполните важнейшие сразу. Это даст возможность не чувствовать себя подавленным в конце дня.

Рак

Звезды советуют Ракам в конце недели утолить вихрь эмоций и направить всю свою энергию в правильное русло. У представителей знака будет столько идей, что просто невозможно найти силы на все одновременно, поэтому распределите их по важности.

Лев

Не позволяйте другим людям и их чувствам и настроениям влиять на себя, даже если это близкие друзья или родственники.

Дева

Доведя до ума практическую и бытовую сторону дел, Девы укрепят свои позиции, сэкономят или преумножат имеющиеся ресурсы.

Весы

Затраченные усилия принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте задуманное.

Скорпион

Астролог прогнозирует, что дела будут даваться Скорпионам легко, а финансовый кризис на время отступит. Возможна встреча с человеком, который сделает выгодное предложение.

Стрелец

Чтобы этот день прошел удачно, звезды советуют улучшить эмоциональную обстановку в семье. Также рекомендуется заняться спортом – это хорошо скажется на самочувствии и внешнем виде.

Козерог

В воскресенье Козероги не должны быть консервативны. Этот день очень благоприятен для наведения порядка в доме. В отношениях с близкими людьми будет царить гармония и доверие.

Водолей

Этот день идеален для отдыха и развлечений. Общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит укрепить финансовое положение и здоровье.

Рыбы

В этот день Рыбы могут получить известие, которое повлечет за собой большие перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности. Не упустите свой шанс.

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