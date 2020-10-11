Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства

Печерский районный суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против Президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

"Суд, оценивая принадлежность, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, приходит к выводу о необоснованности иска", - говорится в решении.

Также отмечается, что апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Если в судебном заседании объявили только вступительную и резолютивную части судебного решения, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в суд против Зеленского о защите чести и достоинства.

20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский, комментируя ситуацию вокруг Бондаренко, сказал: "Я не знаю как говорить о мэре Черкасс, когда он проходит по 19 уголовным производствам. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости