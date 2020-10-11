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  • Во Франции наибольшая заболеваемость с начала пандемии — за сутки почти 27 тыс. случаев
11 октября 2020, воскресенье, 10:18 36
Европа 2020-10-11T10:45:01+03:00
Українські Новини
Во Франции наибольшая заболеваемость с начала пандемии — за сутки почти 27 тыс. случаев

Во Франции наибольшая заболеваемость с начала пандемии — за сутки почти 27 тыс. случаев

Валерия Драгомирова
Франция, Карантин, Коронавирус, Коронавирус во Франции, Коронавирусный рекорд
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

В то время как в Париже усилили карантин, во Франции за сутки подтвердили 26 896 случаев заражения коронавируса, это количество заражений является новым рекордом в стране с начала пандемии.

Об этом пишет DW со ссылкой на afp. 

Отмечается, что всего 11 процентов всех тестов на коронавирус за один день были положительными - 9 октября их количество составило 10,4 процента.

Также за последние сутки в результате COVID-19 умерли 54 человека в стране. Всего по меньшей мере 32 684 человека во Франции стали жертвами коронавируса.

В отделениях интенсивной терапии за последние сутки были 1456 пациентов, что на 17 человек больше данных предыдущих суток. В разгар первой волны эпидемии в апреле количество пациентов в реанимации превышало семь тысяч больных.

Учитывая вторую волну коронавирусной инфекции, во многих городах Франции снова ввели строгие ограничения. В частности, большое количество заражений наблюдается в Париже, Лионе, Лилле и Марселе. В этих городах бары и некоторые заведения общественного питания будут оставаться закрытыми в течение двух недель. Во многих городах страны действует масочный режим.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Франция впервые пересекла порог в 10 тысяч заражений Covid-19 за сутки. 

Тем временем в Украине могут ввести "карантин выходного дня"

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