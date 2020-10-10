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10 октября 2020, суббота, 21:00 32
Общество 2020-10-10T21:00:02+03:00
Українські Новини
Местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло. Прогноз погоды в Украине на воскресенье

Местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло. Прогноз погоды в Украине на воскресенье

Елена Новикова
Погода, Дождь, Гидрометцентр, Облачно, Непогода в Украине, погода в Украине
Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

11 октября в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов, в то время, как октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине ночью небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют аномальную зиму с ледяными дождями и короткими периодами сильных морозов.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

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