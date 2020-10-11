Трем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — астролог

В то время, как в субботу звезды сулили успех Тельцам, Девам и Стрельцам, сегодня удача улыбнется Ракам, Весам и Рыбам. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 11 октября, расскажут Українські Новини.

Рак

В воскресенье звезды обещают Ракам успех во многих начинаниях. Любое дело, начатое в этот период, будет продвигаться легко. У представителей знака получится удачно выстраивать контакты с окружающими, знакомиться с новыми людьми, а веренность в собственных силах позволит завоевать у них уважение. День также удачен для инвестиций и покупок.

Весы

В этот день удача будет на стороне Весов, потому можно рассчитывать на успех во многих начинаниях. Энергия и умение представителей этого знака привлечь на свою сторону нужных людей принесут пользу и благоприятно отразятся на результатах деятельности. Также ее исключено, что некоторые отложенные в сторону дела могут быть успешно реализованы именно этот период.

Рыбы

Рыбы в воскресенье могут смело браться за самые трудные и ответственные дела. В этот день представители знака будут чувствовать себя уверенно и смогут преодолеть спорные моменты, которые возникли до этого в общении с близкими. В личной жизни возможны положительные изменения. У одиноких представителей знака зодиака появится возможность встретить человека, с которым уже скоро Рыбы смогут построить отношения.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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