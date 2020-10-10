ЦИК признал избранным депутатом Рады от "Голоса" директора театральной компании Шараскина вместо Свидерской

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным депутатом Верховной Рады от партии "Голос" директора "Театральной компании Андрея Шараскина" Андрея Шараскина вместо супруги бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алины Свидерской.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, 10 октября, передают Українськi Новини.

"10 октября состоялось очередное заседание ЦИК, во время которого комиссия признала избранную народным депутатом Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата", - говорится в нем.

Отмечается, что 30 июля комиссия продлила Свидерской до 8 октября установленный законом двадцатидневный срок для представления документов, необходимых для регистрации ее народным депутатом Украины.

Однако до указанной даты включительно Свидерской не были представлены в комиссию соответствующие документы.

"Поэтому, согласно закону ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке политической партии "Голос" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Им стал Андрей Шараскин", - говорится в решении ЦИК.

Уточняется, что Шараскин , родился 20 сентября 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель частного предприятия "Театральная компания Андрея Шараскина", член партии "Голос", проживает в городе Тернополе, судимость отсутствует, включен в избирательный список под №20.

Как сообщали Українські Новини, ранее ЦИК признал избранной депутатом Верховной Рады от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука супругу бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алину Свидерскую.

26 июня "Голос" исключил Вакарчука из избирательного списка партии.

11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

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