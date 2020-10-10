3 сотрудника САП переболели коронавирусом, - Грищук

В то время как у более трех десятков работников Центральной избирательной комиссии выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, три сотрудника Специализированной антикоррупционной прокуратуры переболели коронавирусом.

Об этом исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук рассказал в интервью Українським Новинам.

"Было три случая, которые подтвердились. Каждый раз мы определяем круг контактных лиц, работники проходят тестирование", — сказал он.

Грищук сообщил, что сам несколько раз уже проходил тестирование, последний раз в августе, и во всех случаях результат был отрицательный.

Также он добавил, что САП не уходила на карантин или самоизоляцию полным составом, работа всегда продолжалась.

Как сообщали Українськi Новини, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заразился коронавирусом нового типа.

Также сообщалось, что в Украине после трехдневного роста количество заболевших уровень заболеваемости коронавирусом снизился, при этом число смертей от COVID-19 среди пациентов выросло больше чем на 20% по сравнению с предыдущем днем.

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