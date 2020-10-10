подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 октября 2020, суббота, 14:04 8
Судебная власть 2020-10-10T14:05:19+03:00
Українські Новини
3 сотрудника САП переболели коронавирусом, - Грищук

3 сотрудника САП переболели коронавирусом, - Грищук

Константин Долгий
Максим Грищук, САП, Специальная антикоррупционная прокуратура, Пандемия коронавируса, И.о главы САП
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук

В то время как у более трех десятков работников Центральной избирательной комиссии выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, три сотрудника Специализированной антикоррупционной прокуратуры переболели коронавирусом.

Об этом исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук рассказал в интервью Українським Новинам.

"Было три случая, которые подтвердились. Каждый раз мы определяем круг контактных лиц, работники проходят тестирование", — сказал он.

Грищук сообщил, что сам несколько раз уже проходил тестирование, последний раз в августе, и во всех случаях результат был отрицательный.

Также он добавил, что САП не уходила на карантин или самоизоляцию полным составом, работа всегда продолжалась.

Как сообщали Українськi Новини, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заразился коронавирусом нового типа.

Также сообщалось, что в Украине после трехдневного роста количество заболевших уровень заболеваемости коронавирусом снизился, при этом число смертей от COVID-19 среди пациентов выросло больше чем на 20% по сравнению с предыдущем днем.

Больше новостей о: Максим Грищук САП Специальная антикоррупционная прокуратура Пандемия коронавируса И.о главы САП

И.о. главы САП Грищук за легализацию оружия
В Киеве начала падать заболеваемость и смертность от COVID-19
Новости
3 сотрудника САП переболели коронавирусом, - Грищук 14:04
И.о. главы САП Грищук за легализацию оружия 13:55
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Терехов скрывает, что Кернес при смерти и не может говорить, — Родзинский 13:30
И.о. главы САП Грищук считает, что его прослушивают 13:16
За сутки полицейские открыли еще 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса 12:45
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
больше новостей
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
больше новостей
И.о. главы САП Грищук считает, что его прослушивают
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok