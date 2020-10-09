В Чернобыле нашли бабочку размером с птицу. Она очень редко встречается в Украине

В то время как в Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника с ведром радиоактивных грибов, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили бабочку, размер которой можно сравнить с размером небольшой птицы. Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Сообщается, что в Чернобыле нашли Голубую орденская ленту, или голубую ленточницу (лат. Catocala fraxini), крупную ночную бабочку, которая редко встречается в Украине, и занесена в Красную книгу Украины.

"Это насекомое – один из крупнейших представителей бабочек, живущих в Украине и вообще в Европе. Длина его переднего крыла может достигать 45 мм, а размах крыльев в полете – до 110 мм. Бабочка красивая в полете.

Голубая орденская лента – активная ночью, летит на свет. Видимо, и пришла к ученым "на огонек".

Когда прекратится дождь, бабочку перенесут к ее любимому дереву – тополю", – сообщают сотрудники заповедника.

Бабочка Catocala fraxini в Чернобыле. Фото: Станіслав Гуменюк

Как сообщали Українські новини, в 2019 году в Чернобыльской зоне появилась ядовитая "медведица с крыльями".

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