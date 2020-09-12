Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху

В то время как в Киеве неадекватный мужчина угрожал продавщице гранатой с требованием продать спиртное, на юго-западе Франции 82-летний мужчина в попытке убить муху, взорвал свой дом.

Об этом пишет издание France Bleu, передают Українські Новини.

По-настоящему невероятный инцидент произошел в пятницу, 4 сентября, с 82-летним жителем деревни Паркуль-Шено во французском Перигоре.

Мужчина спокойной обедал в своем доме, когда к нему подлетела муха. Надоедливое насекомое стало досаждать пенсионеру и не дала закончить с трапезой, поэтому он решил использовать электрическую мухобойку.

Когда он включил ее и попытался отогнать муху, произошел взрыв, который разрушил кухню и часть других комнат в доме француза. Как выяснилось позже, причиной для взрыва послужил поврежденный баллон с газом. Неизвестно, как долго емкость пропускала газ, но он скапливался под мебелью и детонировал от электрошокера, установленного на мухобойке.

По информации издания, мужчина в результате взрыва газа получил несущественные травмы и ожоги, однако учитывая его возраст родственники решили отправить его в местную больницу.

Как сообщали УкраЇнські Новини, ранее в Одессе на территории нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв, в результате которого целый жилой район оказался обесточен.

Также в Киеве расследуют обстоятельства взрыва автоцистерны, в результате чего пострадали два человека.

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