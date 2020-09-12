подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 сентября 2020, суббота, 18:27 156
Европа 2020-09-12T18:27:01+03:00
Українські Новини
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху

Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху

Константин Долгий
Франция, Европа, Муха, Насекомые
Муха. Фото: depositphotos.com
Муха. Фото: depositphotos.com

В то время как в Киеве неадекватный мужчина угрожал продавщице гранатой с требованием продать спиртное, на юго-западе Франции 82-летний мужчина в попытке убить муху, взорвал свой дом.

Об этом пишет издание France Bleu, передают Українські Новини.

По-настоящему невероятный инцидент произошел в пятницу, 4 сентября, с 82-летним жителем деревни Паркуль-Шено во французском Перигоре.

Мужчина спокойной обедал в своем доме, когда к нему подлетела муха. Надоедливое насекомое стало досаждать пенсионеру и не дала закончить с трапезой, поэтому он решил использовать электрическую мухобойку.

Когда он включил ее и попытался отогнать муху, произошел взрыв, который разрушил кухню и часть других комнат в доме француза. Как выяснилось позже, причиной для взрыва послужил поврежденный баллон с газом. Неизвестно, как долго емкость пропускала газ, но он скапливался под мебелью и детонировал от электрошокера, установленного на мухобойке.

По информации издания, мужчина в результате взрыва газа получил несущественные травмы и ожоги, однако учитывая его возраст родственники решили отправить его в местную больницу.

Как сообщали УкраЇнські Новини, ранее в Одессе на территории нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв, в результате которого целый жилой район оказался обесточен.

Также в Киеве расследуют обстоятельства взрыва автоцистерны, в результате чего пострадали два человека.

Больше новостей о: Франция Европа Муха Насекомые

Испания лидирует в Европе по количеству заражений ...
Встреча советников "нормандской четверки" отменена...
Маленький однофамилец Греты Тунберг: именем шведск...
​Биологи: мозг мух обладает встроенным компасом...
В Киеве второй день подряд растет антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть
Новости
Зеленскому в Одессе пообещали, что пробок при въезде на Хаджибейском лимане больше не будет 18:01
Районную станцию скорой помощи закрыли на карантин в Сумской области 17:31
Зеленский прилетел в Одессу и ознакомился с реконструкцией аэропорта 17:21
Как будут работать школы Киева в "оранжевой зоне": объяснение КГГА 16:48
Стабильное, без неожиданностей, — врачи прокомментировали состояние избитого Балуха 16:27
больше новостей
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020 06:40
В Киеве на станции "Караваевы дачи" сошла с рельс электричка 22:05
больше новостей
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020 06:40
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
больше новостей
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok