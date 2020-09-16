В приложении "Дія" появится электронный номер налогоплательщика

Кабинет Министров разрешил использовать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в мобильном приложении "Дія" наравне с электронным паспортом.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Кабмин установил, что электронный налоговый номер является аналогом бумажного документа и разрешил его использовать как часть электронного паспорта или как отдельный документ.

Налоговый номер, в частности можно предъявлять при получении банковских, почтовых, медицинских, гостиничных, телекоммуникационных, административных услуг, при посещении административных зданий, для подтверждения возраста при приобретении алкоголя и табачных изделий и при возвращении оплаченных за товар денег.

Кабмин также легализовал использование электронных копий документов в "Діе".

Министерство цифровой трансформации сообщает, что пока электронный налоговый номер и электронные копии документов доступны только в версии "Дія 2.0" для бета-тестеров, однако вскоре будут доступны для всех украинцев.

По данным Минцифры, на данный момент пользователями "Дії" являются около 5 млн украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Минцифры запустило онлайн-портал "Дія" с доступом к 27 публичным услугам.

Кроме того, украинцам могут разрешить предъявлять электронный паспорт на внутренних перелетах.

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