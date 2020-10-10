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10 октября 2020, суббота, 06:30 81
Общество 2020-10-10T08:00:02+03:00
Українські Новини
Минсоцполитики предлагает не отдавать наследство тем, кто не заботится о своих пожилых родственниках

Минсоцполитики предлагает не отдавать наследство тем, кто не заботится о своих пожилых родственниках

Александр Савич
Наследники, Имущество, Наследство, уход за пенсионером
Минсоцполитики предлагает запретить наследникам, которы не заботятся о своих родственниках, получать наследство до возмещения ими расходов по уходу. Фото: Pixabay
Минсоцполитики предлагает запретить наследникам, которы не заботятся о своих родственниках, получать наследство до возмещения ими расходов по уходу. Фото: Pixabay

Министерство социальной политики инициирует запрет наследникам принимать наследство до момента возмещения осуществленных заведением по уходу расходов.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном министерством к публичному обсуждению, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается установить запрет наследникам принимать наследство до момента возмещения расходов на уход, осуществленных заведением, в котором наследодатель находился на полном государственном обеспечении.

Так, в законопроекте предусмотрено, что не имеют права на наследование лица, которые уклонялись от осуществления ухода за наследодателем, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни нуждался в постороннем уходе и получал такой уход в государственных или коммунальных учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу, за счет бюджетных средств, ко дню возмещения такими лицами расходов на содержание, уход, лечение и погребение (в случае его организации и обеспечения таким заведением) наследодателя.

Также предлагается внести изменения в Гражданский кодекс в части пересмотра сущности договора пожизненного содержания и ухода и установления возможности заведения по уходу быть стороной договора пожизненного содержания и ухода.

Так, в законопроекте предусматривается, что приобретателем в договоре пожизненного содержания и ухода может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, в том числе заведение государственной или коммунальной формы собственности, которое предоставляет социальные услуги по уходу.

Также предлагается закрепить стоимость материального обеспечения по договору пожизненного содержания и ухода на уровне не ниже стоимости социальной услуги по уходу на дому и усилить требования по защите имущественных прав недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена, путем дополнения перечня сделок, для совершения которых необходимо предварительно получить разрешение органа опеки и попечительства.

Как сообщали Українські новини, одиноким пенсионерам, которые старше 80-ти лет, назначили пособие.

Также Рада ввела надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы и одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп.

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