Рада ввела надбавку по уходу за лицами с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы

Верховная Рада ввела надбавки по уходу лицам с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы и одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые нуждаются в постороннем уходе.

За принятие законопроекта №2031 в целом проголосовали 330 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Положения законопроекта вступят в силу с 1 января 2020 года, когда прожиточным минимум для утративших трудоспособность лиц будет составлять 1 638 гривен.

Однако в течение 2020 года предусмотрены повышения прожиточного минимума.

Повышается надбавка по уходу лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 228,50 до 2 457 гривен); лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 819 до 1 638 гривен), а также одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, с 15% до 75% установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность ( с 245,70 до 1 228,50 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, Киев решил ежемесячно выплачивать до 1,5 тыс. гривен детям-сиротам и лицам с инвалидностью.

Также с 1 сентября в Украине повысятся пенсии.

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