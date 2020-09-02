подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 сентября 2020, среда, 16:40 325
Верховная Рада и партии 2020-09-02T16:40:08+03:00
Українські Новини
Рада ввела надбавку по уходу за лицами с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы

Рада ввела надбавку по уходу за лицами с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы

Анна Рудык
Инвалиды, Социальные выплаты, Материальная помощь, лица с инвалидностью
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада ввела надбавки по уходу лицам с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы и одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые нуждаются в постороннем уходе.

За принятие законопроекта №2031 в целом проголосовали 330 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Положения законопроекта вступят в силу с 1 января 2020 года, когда прожиточным минимум для утративших трудоспособность лиц будет составлять 1 638 гривен.

Однако в течение 2020 года предусмотрены повышения прожиточного минимума.

Повышается надбавка по уходу лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 228,50 до 2 457 гривен); лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 819 до 1 638 гривен), а также одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, с 15% до 75% установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность ( с 245,70 до 1 228,50 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, Киев решил ежемесячно выплачивать до 1,5 тыс. гривен детям-сиротам и лицам с инвалидностью.

Также с 1 сентября в Украине повысятся пенсии

Больше новостей о: Инвалиды Социальные выплаты Материальная помощь лица с инвалидностью

Существует угроза ликвидации Комитета обеспечения ...
Киев решил ежемесячно выплачивать до 1,5 тыс. грив...
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меня...
Взрыв на Позняках: Киев выделил пострадавшим до 10...
Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов
НБУ изымает из оборота монеты в 25 копеек
Новости
Гривна снова упала в цене. Курс валют на 3 сентября 17:10
"Винницагаз" бесплатно обследует газовые сети потребителей, которые оплатят распределение газа по конец года 17:00 Пресс-релиз
Рада ввела надбавку по уходу за лицами с инвалидностью с детства подгрупп А и Б I группы 16:40
Рада хочет продлить освобождение от НДС импорта электромобилей до 2026 16:32
АО "Днепропетровскгаз" завершает подготовку газовых сетей к осенне-зимнему сезону 16:12 Пресс-релиз
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
больше новостей
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
Полицейский направил пистолет на женщин с детьми. Скриншот видео
В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок 15:30
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня украинская гривна празднует 24-ый день рождения: что про нее известно 10:42
больше новостей
В Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на рекордные 332 человека
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok