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09 жовтня 2020, пʼятниця, 17:34 7
Верховна Рада і партії 2020-10-09T19:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть скасувати перехід годинників на зимовий і літній час

В Україні хочуть скасувати перехід годинників на зимовий і літній час

Ольга Фандорина
Переведення годинника, перехід на зимовий час, перехід на літній час
Годинник. Фото: pixabay
Годинник. Фото: pixabay

Встановити і закріпити на території України єдиний київський час і відмовитися від подальшого переходу на зимовий і літній час пропонує Верховній Раді перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. 

Про це йдеться в законопроєкті № 4201, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Стефанчук зазначає, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров'я людей, а прийняття відповідного закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров'я і підвищенню працездатності населення.

Згідно з його словами, проєкт закону також спрямовано на протидію агресії з боку Російської Федерації через те, що на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлено час держави-агресора.

"Закріплення на всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити наші оборонні позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - сказано в повідомленні.

Згідно із законопроєктом, розпорядок роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових (службових) осіб, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, визначається і встановлюється за київським часом, який також встановлюється і застосовується як єдиний час, за яким здійснюються звітно-облікові процеси для єдиної транспортної системи України і сфери телекомунікацій.

Як повідомляли Українські Новини, Європарламент підтримав  скасування обов'язкового переведення годинників  на літній і зимовий час.

Раніше Київська міська рада просила Кабінет Міністрів  оцінити доцільність переходу на літній час і скасувати його в разі недоцільності.

Також медики розповіли про те,  як перейти допомогти організму підготуватися до зміни режиму без шкоди для здоров'я.

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