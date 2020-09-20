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20 сентября 2020, воскресенье, 05:45 2334
Общество 2020-09-20T06:30:03+03:00
Українські Новини
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов

Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов

Анна Рудык
Зимнее время, Перевод часов, переход на зимнее время, перевод на зимнее время
Зимнее время. Фото: pixabay
Зимнее время. Фото: pixabay

Два раза в год украинцы переводят стрелки на своих часах - на зимнее и летнее время. Українські Новини расскажут о том, когда в 2020 году Украина перейдет на зимнее время.

Так, переход на зимнее время в 2020 году состоится в ночь с 24 на 25 октября в 04:00.

В это время украинцам нужно будет перевести стрелки на один час назад.

Переход на зимнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

В сентябре 2011 года постановлением Верховной Рады перевод часов на зимнее время был отменен, однако 18 октября, после критических выступлений части общественности, парламент признал вышеупомянутый документ утратившим силу.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время.

Ранее Киевский городской совет просил Кабинет Министров оценить целесообразность перехода на летнее время и отменить его в случае нецелесообразности.

Также медики рассказали о том, как перейти помочь организму подготовиться к смене режима без вреда для здоровья.

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