Тельцам нужно проявлять выдержку в общении, а у Львов возможна романтическая встреча, — гороскоп от Глобы на сегодня

Тельцам нужно проявлять выдержку в общении, а у Львов возможна романтическая встреча, — гороскоп от Глобы на с

В то время, как в пятницу был благоприятный день для решения семейных и бытовых вопросов, сегодня стоит подвести итоги дел и расставить приоритеты. Подробно об астрологическом прогнозе на субботу, 10 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

День будет благоприятным для переосмысления прошлого и построения планов на будущее. Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Однако начало реализации задуманного стоит отложить на несколько дней. В субботу же лучше заняться саморазвитием.

Телец

Тельцам стоит проявить выдержку в общении. Вокруг них будут бушевать сплетни, слушать которые будет не слишком приятно. Вероятно, что услышите плохие слова о себе – не берите их близко к сердцу.

Близнецы

Близнецам этот день желательно провести в движении, ведь вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит задействовать. Стоит заняться спортом – побегайте, покатайтесь на велосипеде, если этому будет способствовать погода.

Рак

Ракам в этот день удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду: и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Лев

День благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для развлечений. Во второй половине дня вероятна приятная романтическая встреча.

Дева

У Дев наступил благоприятный период для всего нового: отношений, работы, ремонтов. Представителям знака будет легко заручиться поддержкой близких людей и справиться даже с довольно сложными задачами.

Весы

Постарайтесь точно понимать ради чего работаете и трезво оценивать ситуацию. Хорошо уравнивайте свой опыт, умения и желания с поставленными целями и шансами их достичь. Вероятно, хорошим решением будет идея браться за дело небольшими частями – маленькими шажками можно реализовывать большие проекты.

Скорпион

Посвятите больше времени и внимания близким и любимому человеку. Если состоите в браке, то нужно еще и серьезно обсудить планы на будущее и решить все конфликты. Поскольку это может помешать отношениям в будущем. Все споры старайтесь решать немедленно, не дожидаясь их обострения.

Стрелец

Чтобы добиться успеха, стоит рискнуть. Это касается не только работы, поскольку у Стрельцов есть перспективы романтического знакомства, которое позволит одиноким представителям знака встретить своего партнера. Будет нелегко сдержать волну эмоций и чувств, но это и не нужно делать, особенно если переполняет радость.

Козерог

Астролог рекомендует Козерогам провести этот день легко: уделите достаточно времени реальному общению и книгам. В субботу желательно проведать или позвонить родственникам, друзьям. Благоприятное время для прогулок.

Водолей

Желательно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас подходящее время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Рыбы

В отношениях с другими у представителей знака будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Семейным Рыбам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и проявите любовь к близким.

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