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  • Тельцям потрібно проявляти витримку в спілкуванні, а у Левів можлива романтична зустріч, - гороскоп від Глоби на сьогодні
10 жовтня 2020, субота, 08:30 6
Lifestyle 2020-10-10T09:45:02+03:00
Українські Новини
Тельцям потрібно проявляти витримку в спілкуванні, а у Левів можлива романтична зустріч, - гороскоп від Глоби

Тельцям потрібно проявляти витримку в спілкуванні, а у Левів можлива романтична зустріч, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на суботу . Фото: pixabay
Гороскоп на суботу . Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні, у суботу варто підвести підсумки справ і розставити пріоритети після того, як в п'ятницю був сприятливий день для вирішення сімейних і побутових питань. Детально про астрологічний прогноз на суботу, 10 жовтня, розповів астролог Павло Глоба.

Овен

За гороскопом на 10 жовтня, день буде сприятливим для переосмислення минулого і побудови планів на майбутнє. Можливе виникнення цікавих ідей для нових проєктів. Однак початок реалізації задуманого варто відкласти на кілька днів. У суботу ж краще зайнятися саморозвитком.

Телець

Тельцям варто проявити витримку в спілкуванні. Навколо них будуть бушувати плітки, слухати які буде не дуже приємно. Ймовірно, що почуєте погані слова про себе - не беріть їх близько до серця.

Близнюки

Близнюкам цей день бажано провести в русі, адже навколо буде витати багато енергії, яку неодмінно варто задіяти. Варто зайнятися спортом - побігати, катайтеся на велосипеді, якщо цьому сприятиме погода.

Рак

Ракам в цей день вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди: і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Лев

День сприятливий як для професійної діяльності, так і для розваг. У другій половині дня імовірна приємна романтична зустріч.

Діва

У Дів настав сприятливий період для всього нового: відносин, роботи, ремонтів. Представникам знаку буде легко заручитися підтримкою близьких людей і впоратися навіть з досить складними завданнями.

Терези

Постарайтеся точно розуміти заради чого працюєте і тверезо оцінювати ситуацію. Добре зрівнюйте свій досвід, вміння і бажання з поставленими цілями і шансами їх досягти. Ймовірно, хорошим рішенням буде ідея братися за справу невеликими частинами - маленькими кроками можна реалізовувати великі проєкти.

Скорпіон

Присвятіть більше часу і уваги близьким і коханій людині. Якщо в шлюбі, то потрібно ще й серйозно обговорити плани на майбутнє і вирішити всі конфлікти. Оскільки це може перешкодити стосункам в майбутньому. Всі суперечки намагайтеся вирішувати негайно, не чекаючи їх загострення.

Стрілець

Щоб домогтися успіху, варто ризикнути. Це стосується не тільки роботи, оскільки у Стрільців є перспективи романтичного знайомства, яке дозволить одиноким представникам знаку зустріти свого партнера. Буде нелегко стримати хвилю емоцій і почуттів, але це і не потрібно робити, особливо якщо переповнює радість.

Козеріг

Астролог радить Козерогам провести цей день легко: приділіть достатньо часу реальному спілкуванню і книгам. У суботу бажано відвідати або зателефонувати родичам, друзям. Сприятливий час для прогулянок.

Водолій

Бажано присвятити цей день відпочинку, працювати можна тільки над власним духом або тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

Риби

У відносинах з іншими у представників знаку буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим в доречних ситуаціях. Сімейним Рибам занадто сильно тиснути на рідних все ж не варто - відкрийте своє серце для тепла і проявіть любов до близьких.

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