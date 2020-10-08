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  • Девам не стоит заниматься самолечением, а у Водолеев будет конфликтный день, — гороскоп от Глобы на сегодня
08 октября 2020, четверг, 08:30 158
Lifestyle 2020-10-08T08:30:01+03:00
Українські Новини
Девам не стоит заниматься самолечением, а у Водолеев будет конфликтный день, — гороскоп от Глобы на сегодня

Девам не стоит заниматься самолечением, а у Водолеев будет конфликтный день, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на четверг. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на четверг. Фото: pixabay

В то время, как в среду важно было не опускать руки и активно двигаться к своей цели, сегодня можно будет завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в четверг, 8 октября, рассказал астролог Павел Глоба.

Овен

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – энергии Овнов в этот день важно найти применение.

Телец

Тем, кому в четверг придется работать, может быть нелегко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если Тельцы уже перетруждаются не первый день. Попробуйте отвлечься немного на что-нибудь прекрасное – это поможет сосредоточиться.

Близнецы

У трудолюбивых Близнецов в четверг не будет времени на отдых. Представителям этого знака стоит задействовать всю их ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Рак

В этот день на Раков может навалиться немалая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат.

Лев

Стоит проявлять осторожность со здоровьем и не перегружать себя дорогой, потому что это может иметь не лучшие последствия.

Дева

В этот день стоит быть осторожным со своим здоровьем – избегайте подозрительных, тяжелых продуктов и самолечения.

Весы

Неплохим и довольно плодотворным день будет для делового сотрудничества. Впрочем, решения могут даваться не так и легко.

Скорпион

Скорпионам в четверг будет присуща незаурядная разговорчивость. Можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого избегали.

Стрелец

У Стрельцов в четверг получится сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно придаст представителям знака положительной энергии. Финансовая сторона жизни будет стабильной и спокойной. Также в этот день Стрельцы смогут совершить настоящий трудовой подвиг.

Козерог

У Козерогов в четверг будет много сил. Смело беритесь за дело – дела будут удаваться хорошо. Усердная работа поможет укрепить статус представителей этого знака и улучшить перспективы на увеличение прибылей.

Водолей

Водолеям в четверг следует ограничить общение из-за высокой вероятности конфликтов. Стоит исключить из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе негативную нагрузку. Это касается ругательных слов, негативных мыслей в сторону других людей и выражения агрессии.

Рыбы

Для Рыб, которые из-за высокой занятости работой или учебой пренебрегали личной жизнью, в четверг будет удобный случай исправить ситуацию. Поговорите искренне с близкими людьми – есть высокая вероятность того, что они подарят представителям знака заряд тепла и вдохновения.

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