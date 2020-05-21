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21 мая 2020, четверг, 12:59 924
Экономика 2020-05-21T13:45:32+03:00
Українські Новини
В 2020 году уровень бедности в Украине вырастет до 45%, - Минсоцполитики

В 2020 году уровень бедности в Украине вырастет до 45%, - Минсоцполитики

Валерия Драгомирова
Бедность, Минсоцполитики, Коронавирус, Уровень бедности
Бедность. Фото: glavnoe.ua
Бедность. Фото: glavnoe.ua

Министерство социальной политики прогнозирует рост уровня бедности в Украине на 6,5 процентных пункта до 45% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передают Українськi Новини.

"Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи по итогам 2019 года уровень бедности (по критерию расходы ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 процентных пункта ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 процентных пункта выше значения 2019 года", - говорится в нем.

В сообщении подчеркивается, что, таким образом, сообщения в СМИ о резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6% по данным Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) некорректны и нуждаются в уточнении.

Отмечается, что в течение последних 3 лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса, и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года.

Так, уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году.

Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине.

Однако события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13 мая с начала карантина статус безработного получили 200 тыс. лиц.


Ранее Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам.

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