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  • В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за последние 70 лет
17 января 2020, пятница, 18:14 42
Мир 2020-01-17T18:20:31+02:00
Українські Новини
В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за последние 70 лет

В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за последние 70 лет

Елизавета Кесельман
Китай, КНР, Рождаемость, Уровень рождаемости
Дети.Фото: pixabay
Дети.Фото: pixabay

В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость с 1949 года. В 2019 уровень рождаемости составил составил 10,48 на тысячу населения — это самый низкий показатель в истории коммунистического Китая. Об этом передает ВВС ссылкой на Государственное бюро статистики Китая.

Отмечается, что в прошлом году в стране родилось 14,65 миллионов детей, что почти на 600 тысяч меньше, чем в 2018 году.

При этом в связи с падением уровня смертности население КНР в целом возросло: сейчас, по оценкам Госбюро статистики, в Китае проживает 1,4 миллиарда человек, тогда как в 2018 году — 1,39 миллиарда.

Рождаемость в Китае с середины 1980-х годов в целом снижается. Как отмечает BBC, это связывают с демографической политикой страны, которая запрещала иметь более одного ребенка в семье.

Китай с 1970-х годов проводил политику "одна семья — один ребенок". В последние годы это правило распространялось только на треть населения. Двух детей, например, было разрешено иметь представителям этнических меньшинств, единственным детям у своих родителей, а также семьям, проживающим в сельской местности, если их первый ребенок — девочка. В 2016 году в Китае политику "одна семья — один ребенок" отменили.

Как сообщали Українські Новини, в Китае от неизвестного вида вирусной пневмонии заразилось 60 человек. 

Также сообщалось о том, что к 2050 году количество населения на Земле вырастет до 10 млрд человек.

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