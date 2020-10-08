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  • У Сінгапурі парам, що не побояться народити дитину в період пандемії, виплатять нагороду
08 жовтня 2020, четвер, 22:52 7
Азія 2020-10-08T23:45:01+03:00
Українські Новини
У Сінгапурі парам, що не побояться народити дитину в період пандемії, виплатять нагороду

У Сінгапурі парам, що не побояться народити дитину в період пандемії, виплатять нагороду

Константин Долгий
населення, народжуваність, Сінгапур, Азія, Коронавірус, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Новонароджена дитина. Фото: pixabay.com
Новонароджена дитина. Фото: pixabay.com

Влада Сінгапуру розгорнула незвичайну кампанію для стимулювання народжуваності - батькам платитимуть за народження дітей під час пандемії коронавірусу у той час, як в Україні частина дитячого населення країни знизилася на 40% за останні п'ять років.

Як передають Українські Новини, про це пише американський телеканал CNN.

За словами заступника прем'єр-міністра Сінгапуру Хенг Сві Кіт, подібна ініціатива допоможе знизити напругу людей, які стикаються з фінансовими проблемами або турбуються про своє робоче місце після народження дитини.

"Ми отримали відгуки про те, що COVID-19 змусив деяких честолюбних батьків відкласти свої плани на батьківство", - цитує телеканал його слова.

Хенг зазначив, що виплата, передбачена урядом, зможе компенсувати витрати майбутніх батьків, проте не уточнив, скільки саме буде виплачено.

У Сінгапурі спостерігається один з найнижчих рівнів народжуваності – становить всього 1,14 народження на одну жінку. Відзначається, що уряди країни, що змінювали один одного, неодноразово намагалися розв'язати цю проблему.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-травня чисельність населення України скоротилася на 116,7 тис. осіб і станом на 1 червня становила 41 785,8 млн осіб. Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 48 народжених.

Тим часом декілька років тому ООН прогнозував, що до 2050 року населення планети збільшиться з нинішніх 7,6 мільярда людей до 9,8 мільярда.

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