В Украине подорожает коммуналка. Что сделать, чтобы платить за газ и отопление меньше

Меньше, чем через месяц начинается отопительный сезон, во время которого украинцы будут платить за газ по новым тарифам. Они будут меньше, чем в прошлом сезоне, но выше, чем сейчас.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, который разбирался, как вырастут цены на отопление этой зимой.

Свободный рынок газа для населения был открыт 1 августа этого года. Теперь "Нефтегаз" не должен продавать топливо по тарифам, которые установил Кабмин, а потребители не обязаны покупать газ у кого-то одного. Поставщика и цену можно выбрать.

Оксана Запорожская, аналитик Украинской энергетической биржи, рассказала, что с приближением зимы цена на газ вырастет. Но в каких границах – сказать затрудняется. Эксперт предполагает, что цена будет ниже, чем прошлой зимой. В газохранилищах достаточно запаса газа, а спрос на него упал из-за эпидемии коронавируса, так что заоблачных цен, по мнению Запорожской, не будет.

Однако не все аналитики настроены так оптимистично. Бытует мнение, что уже в декабре на рынке стоимость кубометра может составить 7 грн. Причиной роста цен станет рост спроса из-за наступления холодов и начала отопительного сезона. Однако есть способ сэкономить: выбрать годовой тариф, который будет по одной цене круглый год, и с наступлением зимы цифры в платежке не вырастут.

Чтобы поменять поставщика (и соответственно тариф), нужно найти его офис или сайт и подать заявление. К нему прикрепить:

документ на право собственности (право пользования),

последнюю платежку,

копию паспорта,

ИНН.

Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придет в течение 21 дня.

Смена поставщика не означает, что в дом или квартиру придется прокладывать новую газовую трубу. Функции поставщика и оператора сетей разделили. Теперь облгаз отвечает только за коммуникации, и ему нужно платить отдельно – так называемую абонплату. Она вносится, даже если человек не пользуется газом вообще.

А вот за сам газ придется платить отдельно. Как уже было сказано выше, есть годовой тариф, который не меняется круглый год, и тариф на месяц, который может меняться ежемесячно. Например, летом быть меньше, а в отопительный сезон больше. Поменять тарифы теперь легко. Если раньше на это уходило 2-3 месяца, то сейчас поставщика можно сменить в том же месяце.

Те, кто не пользуется тарифом на год, не сразу заметят подорожание. Цена за кубометр будет меняться постепенно. В октябре она может быть только незначительно дороже, но в разгар зимнего сезона может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр.

С этим подорожанием связано еще одно очень важное подорожание коммунальных услуг – с тарифом на тепло. Из-за роста цены на газ тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%. Как это работает? Газовая составляющая в тарифах на тепло и горячую воду – это 70-80%. И если за газ украинцы платят обычно мало, то отопление "отъедает" около 70% суммы всей платежки за "коммуналку". Горячая вода, электричество и холодная вода стоят дешевле.

Сэкономить на коммунальных платежах можно с помощью оформления субсидии. Ее размер считается как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа. В свою очередь обязательный платеж – это определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммунальные услуги.

Какого размера этот обязательный платеж? До мая этого года для подсчета средний доход на одного члена семьи делили на два прожиточных минимума и умножали на 15%. С мая этого года умножать нужно на 20%.

Например, семья украинцев из трех человек имеет доход 6 тыс. гривен. По старым правилам за коммуналку они платили не больше 900 грн. Социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 и оплатили коммуналку. Сейчас такая же семья с таким же доходом должна заплатить из своего бюджета за коммуналку уже 1200 грн. В результате размер субсидии уменьшится на 200 грн, с 1100 до 900 грн.

Аналитики полагают, что субсидию будут получать на 40% меньше, чем в прошлом году. В 2020 году программу субсидий уменьшили на 10,5 млрд. Расходы на государственную социальную помощь в бюджете сократили на 1,5 млрд. Новые правила начисления субсидий в силу пока не вступили – это случится, как только закончится карантин.

Как сообщали Українські Новини, газоснабжающие компании предлагают клиентам различные тарифы и акции, в том числе на отопительный сезон или целый год вперед. Можно выбрать, какой тариф самый выгодный.

Скоро субсидиантам придется платить больший процент от доходов, а именно 20%. Начнется это после того, как в стране отменят введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин.

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