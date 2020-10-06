До начала отопительного сезона меньше месяца: как правильно оформить субсидию

И пока премьер пообещал, что субсидий хватит всем нуждающимся, субсидиантам придется платить больший процент от доходов, а именно 20%, после того, как в стране отменят введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин.Об этом пишет "Сегодня". Когда придется платить большеГлавное новшество при назначении субсидий – их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов. В Минсоцполитики разъяснили, что эта норма начнет действовать только с 1 числа следующего месяца после отмены карантина. Например: если карантин отменят 1 ноября, то платить 20% доходов надо будет с 1 декабря. То есть пока все остается по-прежнему, платить надо 15% доходов. Кому автоматически переназначат субсидии Всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2019\/2020 годов, субсидия будет переназначена автоматически. Также ее должны назначить, но после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина (после 12 марта 2020 года) по ст. 40 п. 1 КЗоТ и зарегистрировавшегося в службе занятости. Какие доходы семьи учитывают, какие нет Теперь при определении совокупного дохода семьи учитывают: зарплату всех трудоспособных членов семьи, стипендию, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, выплаты фондов соцстрахования, задекларированные доходы, доходы физлиц-предпринимателей. Для жителей сел учитывают также доходы от реализации молока (30% доходов). Новшество: учитывают жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ, приобретение топлива и сжиженного газа; денежное обеспечение военнослужащих, за исключением находящихся в зоне ООС. В совокупный доход семьи не включают: сумму, выплачиваемую разово при рождении и усыновлении ребенка – 10320 грн; госпомощь детям-сиротам; алименты; проценты по депозитам, помощь от благотворительных организаций; адресную помощь внутренне перемещенным лицам на проживание и оплату жилкомуслуг; разовую выплату при присвоении статуса "Мать-героиня" (10 прожминимумов для трудоспособных на 1 января текущего года, сейчас 20270 грн); компенсацию в рамках услуги "муниципальная няня"; соцпомощь с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью I группы подгруппы А (требующим постоянного ухода). Какие документы надо подавать Оформляем субсидию. Инфографика: Минсоцполитики Как рассчитать сумму. Инфографика: Минсоцполитики Ранее Українські Новини писали, возможна ли социальная субсидия при нелегальной аренде жилья.