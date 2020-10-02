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02 октября 2020, пятница, 06:55 108
Общество 2020-10-02T07:30:03+03:00
Українські Новини
За спам будут штрафовать на 8,5 тыс. гривен. Кого будут наказывать за навязчивые письма

За спам будут штрафовать на 8,5 тыс. гривен. Кого будут наказывать за навязчивые письма

Кира Молчанова
Штрафы, Штраф, Спам, Спам-рассылка
Работа на карантине. Фото: Pexels
Работа на карантине. Фото: Pexels

Верховная Рада ввела штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен за рассылку спама и от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен за непредоставление возможности отказаться от рассылки коммерческих электронных сообщений.

За принятие законопроекта № 3014 в целом проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

За рассылку спама вводится штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен (от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан), а за непредоставление конечному пользователю электронных коммуникационных услуг возможности при получении коммерческих электронных сообщений с целю рекламы или продажи товаров или услуг отказаться от их рассылки или отправки коммерческих электронных коммуникаций без предоставления информации о лице отправителя (кроме сообщений поставщика электронных коммуникационных услуг по предоставлению электронных коммуникационных услуг конечным пользователям, с которыми он заключил договор о предоставлении электронных коммуникационных услуг) на его адрес электронной почты, номер телефона или другой сетевой идентификатор - штраф от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен (от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За невыполнение законных требований должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, или за создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей вводится штраф от 17 тыс. до 51 тыс. гривен (от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена отменить лизензирование предоставления услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей.

Раньше Верховная Рада намеревалась ввести штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен за рассылку спама и от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен за непредоставление возможности отказаться от рассылки коммерческих уведомлений.

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