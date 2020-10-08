Офис генпрокурора отказался вернуть Бобову изъятые 4,5 млн гривен и $200 тыс

После того, как Бобов отсудил 38 млн гривен налогов, Офис генерального прокурора отказался вернуть бывшему депутату Верховной Рады Геннадию Бобову 4,5 млн гривен и 200 тыс. долларов, изъятых во время обыска дома в рамках расследования дела о похищении и убийстве в 2014 году журналиста Василия Сергиенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

14 сентября в Печерский районный суд поступила жалоба адвоката Бабичева на бездействие следователей и прокуроров в уголовном производстве, которое заключается в невозврате изъятого при обыске имущества вопреки решению суда.

Адвокат отметил, что в июле суд обязал Офис генпрокурора вернуть Бобову 4,5 млн гривен и 200 тыс. долларов, однако деньги до сих пор не возвращены.

В связи с этим он подал иск о бездействии прокуратуры.

29 сентября суд удовлетворил жалобу адвоката и обязал Офис генпрокурора вернуть изъятые деньги.

Как сообщали Українськi Новини, экс-депутата Бобова оштрафовали на 51 тысячу за недекларирование 52 млн гривен.

Также 28 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило Бобову о подозрении в недекларировании имущества.

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