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08 октября 2020, четверг, 11:30 77
СМИ 2020-10-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
Избивают, угрожают оружием и давят психологически: перед выборами участились случаи нападения на журналистов

Избивают, угрожают оружием и давят психологически: перед выборами участились случаи нападения на журналистов

Надежда Комендантова
СМИ, Журналисты, НСЖУ, Избиение журналистов, Сергей Томиленко, нападения на журналистов
Нападение на журналистов. Фото: nsju.org.
Нападение на журналистов. Фото: nsju.org.

Работники СМИ 56 раз подверглись физической агрессии с начала года.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Семь инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствованием профессиональной деятельности, зафиксировал Национальный союз журналистов Украины в сентябре. Всего с начала 2020 года зафиксировано 56 таких инцидентов", - написал он.

Согласно сообщению, большинство нападений на журналистов в сентябре можно связать с политической активизацией в регионах, вызванной кампанией по местным выборам.

Так, 5 сентября в Днипре избили председателя информационного агентства "Антикоррупционный правозащитный совет", общественного деятеля Александра Снисара, который получил тяжелые травмы и некоторое время находился в реанимации.

10 сентября в Черниговской области на телеканал "Прилуки" ворвалась группа неизвестных лиц.

По словам руководительницы канала Ирины Павлютин, неизвестные проводили съемку, угрожали журналистам и оказывали психологическое давление, 1 журналистка попала в больницу, ведется следствие.

18 сентября в Мариинском парке в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал ножом съемочной группе канала ВВС.

Подозреваемого задержали, начато уголовное производство.

В ночь на 21 сентября в Киеве съемочная группа "Магнолия ТВ", пребывая на месте ДТП, подверглась угрозам виновника происшествия, который достал пистолет.

Напомним, НСЖУ осудил нападение на журналистов "Шарий.net".

Тем временем, за три года на журналистов нападали 250 раз, и чаще всего на женщин.

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