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01 октября 2020, четверг, 17:32 122
Происшествия 2020-10-01T18:00:05+03:00
Українські Новини
В Станице Луганской сильный пожар: детонируют взрывоопасные предметы

В Станице Луганской сильный пожар: детонируют взрывоопасные предметы

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, Станица Луганская, пожар в Луганской области
Пожар в Станице Луганской. Фото: facebook.com/stnrda
Пожар в Станице Луганской. Фото: facebook.com/stnrda

Масштабные пожары в Луганской области достигли поселка Станица Луганская на линии разграничения. Сейчас горят почти все дома на улице Донецкой. Об этом сообщила Станично-Луганская райгосадминстрация на своей странице в Facebook в четверг, 1 октября.

Указано, что ситуация в населенном пункте очень сложная. Тушение огня осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов улица Донецкая плотно обстреливалась сепаратистами. На сегодня там осталось много взрывоопасных предметов, которые детонируют из-за высокой температуры.

"Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского", – говорится в сообщении.

В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров.

Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков.

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