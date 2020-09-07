Разумков признался, что не думал, хочет ли идти на президентские выборы-2024

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает преждевременными разговоры о возможном участии в очередных выборах президента в 2024 году.

Об этом он сказал в интервью Українским Новинам.

"Выборы будут только через 4 года. Сегодня говорить о какой-то конкуренции, как минимум нелогично. На сегодня, Президент на своей должности, я на своей, премьер-министр, соответственно, на своей, и все мы выполняем ту работу, которая предусмотрена и Конституцией, и теми вызовами, которые стоят перед страной", - сказал он.

Разумков считает, что на сегодня нет смысла говорить о конкуренции, поскольку нужно работать на результат.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков считает свои отношения с Зеленским нормальными и рабочими.

25,4% респондентов, опрошенных центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 14,7% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 11,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.

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